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Трамп не будет отвечать на новые вопросы спецпрокурора Мюллера по делу о вмешательстве РФ

Новости » Политика    10.01.2019 - 06:49
Трамп не будет отвечать на новые вопросы спецпрокурора Мюллера по делу о вмешательстве РФ
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Адвокат Трампа сообщил, что все нужные расследованию ответы были сказаны ранее

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался отвечать на новые вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со сылкой на  Reuters.

Как сообщил адвокат главы государства Рудольф Джулиани, команда спецпрокурора снова подняла вопрос о том, чтобы президент США ответил на дополнительные вопросы по "российскому делу". Однако Трамп отказался.

"Насколько это касается нас, все завершено. Нас не убедили в том, что у них остались вопросы, на которые они бы уже не знали ответов", - сказал адвокат.

Джулиани добавил, что в нынешней ситуации команда Мюллера может направить Трампу повестку".

Отметим, спепрокурор Роберт Мюллер ведет расследование по поводу российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в США еще с мая прошлого года.

Напомним, в Вашингтоне, 4 января 2019, Федеральный окружной суд США продлил срок расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.

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