В США продлили срок расследования возможного вмешательства РФ в выборы

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Расследование продолжается 18 месяцев

В Вашингтоне, 4 января 2019, Федеральный окружной суд США продлил срок расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что решение суда было вынесено за сутки до истечения полномочий комиссии спецпрокурора Мюллера, которая занимается этим расследованием. Полномочия расследования в подобных делах, как правило, составляет 18 месяцев, но при этом может быть продлено на 6 месяцев. Представитель суда не уточнил на какой именно срок было продлено полномочия комиссии.

За время расследования команда Мюллера успела предъявить обвинения 33 фигурантам, среди которых трое экс-помощников президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп неоднократно призывал прекратить расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы и называл его "охотой на ведьм".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что спецпрокурор Мюллер подтвердил контакты 14 приближенных к Трампу лиц с россиянами. Кое-кто предлагал помочь кампании и бизнесу Трампу в сфере недвижимости, кое-кто предлагал "грязь" на его противника от демократов, неоднократно с РФ выдвигалось предложение Трампу провести встречу с Владимиром Путиным.