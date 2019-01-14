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Трамп назвав зростання видобутку нафти в США поганою новиною для Росії

Новини » Політика    14.01.2019 - 14:53
Трамп назвав зростання видобутку нафти в США поганою новиною для Росії
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США процитував повідомлення телеканалу Fox про те, що США видобувають набагато більше нафти, ніж будь-коли раніше

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що зростання видобутку нафти в Сполучених Штатах - погана новина для Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Зокрема, Трамп у своєму повідомленні процитував телеканал Fox.

Трамп назвав зростання видобутку нафти в США поганою новиною для Росії

"Ціни на газ у Сполучених Штатах падають, тому що президент Трамп дерегулював енергетику, і зараз ми видобуваємо набагато більше нафти, ніж будь-коли раніше", - написав він.

Глава США також пожартував з приводу його ймовірних зв'язків із РФ після заяв про те, що ФБР почало розслідувати, чи працює Трамп на користь Росії.

"... Але це погані новини для Росії, навіщо президент Трамп так вчинив? Думав, що працює на користь Кремля?" - пожартував американський лідер.

Нагадаємо, раніше Білий дім різко відреагував на повідомлення The New York Times про те, що ФБР почало розслідувати, чи працює Трамп на користь Росії. Так, розслідувати співпрацю Трампа з РФ почали після того, як президент США звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі, а також дав зрозуміти під час публічних виступів, що звільнення Комі пов'язано з питанням Росії.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку січня Федеральний окружний суд США продовжив термін розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.

Додамо також, американський лідер відмовився відповідати на нові питання спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання РФ у американські вибори 2016 року.

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