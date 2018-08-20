Трамп назвал расследование Мюллера "национальным позором" Америки

Трамп заявил, что в его избирательной кампании на выборах 2016 года не было сговора с РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал расследования специального прокурора Роберта Мюллера вмешательство России в президентские выборы в США "национальным позором" Америки. Об этом он в понедельник, 17 августа, заявил у себя в Twitter.

В частности, Трамп напомнил, что один из сотрудников Белого дома в этом деле предоставил следствию более 30 часов показаний с ведома Трампа. Таким образом президент США обвинил следствие в однобокости.

"То где заговор? Они придумали "преступление" под названием заговор, а когда оказалось что ничего нет, заговорили о препятствовании правосудию (еще одна выдумка, которой никогда не было). А если вы даете сдачи, или говорите что-то плохое о лицемерной Охоте на ведьм (этим термином президент США обозначает расследование Мюллера, - ред.), они кричат "Воспрепятствование правосудию!", - цитирует слова Трампа в понедельник на брифинге для СМИ "Голос Америки".

Напомним, 19 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о четырех странах, по поводу которых есть опасения о потенциальном вмешательстве в выборы, которые состоятся в стране в 2018 году.

Добавим, что 13 августа Трамп заявил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований могли "сговорились", чтобы не допустить победы Дональда Трампа на выборах президента осенью 2016 года.

До этого он призвал генпрокурора США прекратить расследование вмешательства России в выборы.