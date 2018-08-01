Трамп закликав генпрокурора США припинити розслідування втручання РФ у вибори

Трамп також прокоментував суд над Манафортом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у середу закликав генерального прокурора Джеффа Сешнса припинити кримільне розслідування з приводу втручання Росії у президентські вибори в 2016 році. Про це глава США написав у своєму Twitter.

Трамп заявив, що це розслідування плямує США.

"Генеральний прокурор Джефф Сешнс повинен зупинити це "полювання на відьом" прямо зараз, щоб воно не продовжувало плямувати нашу країну. Боб Мюллер повністю суперечливий, і його 17 сердитих демократів, які роблять свою брудну роботу, є ганьбою для США!" - зазначив американський президент.

Він також прокоментував судовий процес у відношенні американського політтехнолога Пола Манафорта, який деякий час очолював його виборчий штаб. Американський лідер підкреслив, що Манафорт працював на багатьох видатних і шанованих політиків.

"Пол Манафорт працював на Рональда Рейгана, Боба Доула і багатьох інших видатних і шанованих політичних лідерів. Він працював на мене дуже короткий проміжок часу. Чому уряд не повідомив мені, що він перебуває під слідством. Ці старі звинувачення не мають ніякого відношення до "змови"- це обман!", - заявив Трамп.

Також він додав, що змова з Росією у ході виборчої кампанії Трампа є "цілковитим обманом", а демократи, за словами Трампа, "заплатили за фальшиве і дискредитоване досьє доказів".

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Трамп заявив, що "змова не є злочином". Американський лідер відзначив, що змова - не злочин, однак спростував факт змови в історії з виборами президента США в 2016 році.

Як повідомляло агентство, президент США заявив про наявність конфлікту інтересів у спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує російське втручання президентські вибори в 2016 році. Трамп вважає, що Мюллер призначає у свою команду "злих демократів", які працювали на Хілларі Клінтон і Барака Обаму.