Трамп закликав генпрокурора США припинити розслідування втручання РФ у вибори

Новини Політика 01.08.2018 - 17:54
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп також прокоментував суд над Манафортом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у середу закликав генерального прокурора Джеффа Сешнса припинити кримільне розслідування з приводу втручання Росії у президентські вибори в 2016 році. Про це глава США написав у своєму Twitter.

Трамп заявив, що це розслідування плямує США.

Трамп закликав генпрокурора США припинити розслідування втручання РФ у вибори

"Генеральний прокурор Джефф Сешнс повинен зупинити це "полювання на відьом" прямо зараз, щоб воно не продовжувало плямувати нашу країну. Боб Мюллер повністю суперечливий, і його 17 сердитих демократів, які роблять свою брудну роботу, є ганьбою для США!" - зазначив американський президент.

Він також прокоментував судовий процес у відношенні американського політтехнолога Пола Манафорта, який деякий час очолював його виборчий штаб. Американський лідер підкреслив, що Манафорт працював на багатьох видатних і шанованих політиків.

Трамп закликав генпрокурора США припинити розслідування втручання РФ у вибори

"Пол Манафорт працював на Рональда Рейгана, Боба Доула і багатьох інших видатних і шанованих політичних лідерів. Він працював на мене дуже короткий проміжок часу. Чому уряд не повідомив мені, що він перебуває під слідством. Ці старі звинувачення не мають ніякого відношення до "змови"- це обман!", - заявив Трамп.

Також він додав, що змова з Росією у ході виборчої кампанії Трампа є "цілковитим обманом", а демократи, за словами Трампа, "заплатили за фальшиве і дискредитоване досьє доказів".

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Трамп заявив, що "змова не є злочином". Американський лідер відзначив, що змова - не злочин, однак спростував факт змови в історії з виборами президента США в 2016 році.

Як повідомляло агентство, президент США заявив про наявність конфлікту інтересів у спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує російське втручання президентські вибори в 2016 році. Трамп вважає, що Мюллер призначає у свою команду "злих демократів", які працювали на Хілларі Клінтон і Барака Обаму.

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Теги:  Російська Федерація,  Сполучені Штати Америки,  выборы,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС