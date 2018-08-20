Трамп назвав розслідування Мюллера "національною ганьбою" Америки

Трамп заявив, що у його виборчій кампанії на виборах 2016 року не було змови з РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в США "національною ганьбою" Америки. Про це він заявив у себе в Twitter.

Зокрема, Трамп нагадав, що один із співробітників Білого дому у цій справі надав слідству понад 30 годин свідчень з відома Трамп. Таким чином президент США звинуватив слідство у однобокості.

"То де змова? Вони вигадали "злочин" під назвою змова, а коли виявилось що нічого немає, заговорили про перешкоджання правосуддю (ще одна вигадка, якої ніколи не було). А якщо ви даєте здачі, або кажете щось погане про облудне Полювання на відьом (цим терміном президент США позначає розслідування Мюллера, ред.), вони кричать "Перешкоджання правосуддю!", - цитує слова Трампа у понеділковому брифінгу для ЗМІ "Голос Америки".

Нагадаємо, 19 серпня радник президента США з національної безпеки Джон Болтон розповів про чотири країни, з приводу яких є побоювання потенційного втручання у вибори, які відбудуться в країні в 2018 році.

Додамо, що 13 серпня Трамп заявив, що Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань могли "змовилися", щоб не допустити перемоги Дональда Трампа на виборах президента восени 2016 року.

До цього він закликав генпрокурора США припинити розслідування втручання Росії у вибори.