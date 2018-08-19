США назвали країни, які можуть втрутитися в майбутні вибори

США вважають, що Росія, Китай, Іран і КНДР можуть втрутитися в проміжні американські вибори

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон розповів про чотири країни, з приводу яких є побоювання потенційного втручання у вибори, які відбудуться в країні в 2018 році. Про це він розповів в інтерв'ю АВС.

"Я можу точно сказати, що існує достатня заклопотаність у рамках національної безпеки щодо втручання Китаю, Ірану та Північної Кореї, тому ми робимо кроки, щоб спробувати запобігти це, так що насправді всі чотири країни, які викликають занепокоєння в контексті виборів 2018 року", - сказав Болтон.

Нагадаємо, раніше у Білому домі розробляється указ, який дозволить президенту Сполучених Штатів Америки самостійно і без узгодження з конгресом вводити санкції проти країн, визнаних винними у втручанні у вибори в США.

Документ став реакцією президента і його оточення на зростаючу критику позиції Трампа щодо втручання Росії у вибори в США.Таким чином, указ повинен продемонструвати готовність Трампа до жорстких заходів по відношенню до країн, які втручаються у зовнішню політику США. Зазначається, що в разі прийняття указу, президент матиме право накласти санкції на 10 з 30 найбільших компаній країни, яку звинуватили у втручанні у вибори.