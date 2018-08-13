Трамп заявив про змову між Мін'юстом і ФБР проти нього

Трамп вважає, що йому намагалися перешкодити перемогти на виборах

Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань (ФБР) могли "змовитися", щоб не допустити перемоги Дональда Трампа на виборах президента восени 2016 року. Про це Трамп написав у Twitter.

Зокрема, Трамп виступив на підтримку версії конгресмена від Республіканської партії Даррела Ісси, який заявив про змову Мін'юсту і ФБР проти майбутнього президента США. При цьому він звинуватив найбільші американські ЗМІ в приховуванні "історії сучасності".

"Здається, у Міністерства юстиції і ФБР була програма, щоб не дати Дональду Трампу стати президентом...Якщо б це сталося з іншого боку, то всі причетні опинилися б у в'язниці", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп зазначив, що його суперниця на виборах Хілларі Клінтон вступила в змову з Росією, щоб отримати на нього компромат.

"Змова з Росією була дуже реальною. Хілларі Клінтон та її команда на 100% змовилися з росіянами, а також Адам Шифф (член Палати представників, - ред.), який, судячи з запису на плівці, намагався змовитися з тими, хто, на його думку, були росіянами, щоб отримати компромат на Дональда Трампа Джона", - заявив Трамп.

До цього він закликав генпрокурора США припинити розслідування втручання Росії у вибори.