Спецпрокурор США вимагає для екс-радника Трампа тюремний термін

На думку Мюллера, ув'язнення терміном до шести місяців і штраф були б доречні, враховуючи його роль у "російській справі"

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує втручання РФ у вибори в США, рекомендував під час судового засідання засудити екс-радника президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса до шести місяців тюремного ув'язнення за дачу неправдивих показань співробітникам ФБР. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з переданим Мюллером судді меморандумом, Пападопулос збрехав про свої контакти з людьми, які стверджували, що мають зв'язки з вищими посадовцями Росії.

"Злочин обвинуваченого був серйозним і завдав шкоди розслідуванню урядом втручання Росії у президентські вибори 2016 року", - йдеться в меморандумі.

Мюллер стверджує, що Пападопулос "брехав, щоб приховати свої контакти з російськими посередниками під час президентської кампанії", ще на ранній стадії розслідування справи - у січні 2017 року, коли приймалися ключові для слідства рішення, в тому числі про те, кого допитувати і коли.

У висновку спецпрокурора йдеться, що покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до шести місяців і штраф у розмірі 9,5 тис. доларів за такі дії було б доречним і виправданим".

Крім того, зі слів спецпрокурора, Пападопулос не повною мірою співпрацював зі слідством і "не надавав суттєвої допомоги", видавши більшу частину інформації правоохоронцям тільки тоді, коли слідчі показали йому його власні електронні листи і текстові повідомлення, які їм вдалося здобути.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року генпрокурор і міністр юстиції США Джеф Сешнс учергове змінив свої свідчення в рамках розслідування втручання РФ в американські вибори і заявив, що згадав про зустріч, на якій радник президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос згадав про своїх зв'язки з російською владою