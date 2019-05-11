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Трамп назвал ракетные пуски КНДР "обычным делом"


Он не расценивает эти испытания как нарушение доверия

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает последние северокорейские ракетные тесты нарушением договоренностей. Об этом пишет "Голос Америки".

В интервью изданию Politico Трамп назвал ракетные испытания, проведенные Северной Кореей "обычным делом". Он пояснил, что эти ракеты малого радиуса действия.

Трамп пояснил, что в настоящий момент он не расценивает эти испытания как нарушение доверия, однако в какой-то момент может прийти к этому выводу.

Напомним, 4 мая в Северной Корее запустили несколько ракет малой дальности. Запуски были произведены из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря. 

Ранее сообщалось, что недавно в Северной Корее заявили об испытании тактического управляемого оружия нового типа. По данным местных СМИ, в ходе испытаний были проверены проектированные показатели оружия, которые были "высоко оценены за особенный метод наведения полета и мощную боеголовку".

После этого, президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск ракет Северной Кореей и заявил, что верит договоренностям с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 

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