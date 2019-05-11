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Трамп назвав ракетні пуски КНДР "звичайною справою"


Він не розцінює ці випробування як порушення довіри

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає останні північнокорейські ракетні тести порушенням домовленостей. Про це пише "Голос Америки".

В інтерв'ю виданню Politico Трамп назвав ракетні випробування, проведені Північною Кореєю "звичайною справою". Він пояснив, що ці ракети малого радіусу дії.

Трамп пояснив, що в даний момент він не розцінює ці випробування як порушення довіри, однак в якийсь момент може прийти до цього висновку.

Нагадаємо, 4 травня в Північній Кореї запустили кілька ракет малої дальності. Запуски були проведені з міста Вонсан на східному узбережжі в напрямку Японського моря.

Раніше повідомлялося, що нещодавно у Північній Кореї заявили про випробуванні тактичного керованого зброї нового типу. За даними місцевих ЗМІ, в ході випробувань були перевірені проектовані показники зброї, які були високо оцінені за особливий метод наведення польоту і потужну боєголовку".

Після цього, президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет Північною Кореєю і заявив, що вірить домовленостей з лідером КНДР Кім Чен Ином.

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