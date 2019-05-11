Трамп назвав ракетні пуски КНДР "звичайною справою"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає останні північнокорейські ракетні тести порушенням домовленостей. Про це пише "Голос Америки".

В інтерв'ю виданню Politico Трамп назвав ракетні випробування, проведені Північною Кореєю "звичайною справою". Він пояснив, що ці ракети малого радіусу дії.

Трамп пояснив, що в даний момент він не розцінює ці випробування як порушення довіри, однак в якийсь момент може прийти до цього висновку.

Нагадаємо, 4 травня в Північній Кореї запустили кілька ракет малої дальності. Запуски були проведені з міста Вонсан на східному узбережжі в напрямку Японського моря.

Раніше повідомлялося, що нещодавно у Північній Кореї заявили про випробуванні тактичного керованого зброї нового типу. За даними місцевих ЗМІ, в ході випробувань були перевірені проектовані показники зброї, які були високо оцінені за особливий метод наведення польоту і потужну боєголовку".

Після цього, президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет Північною Кореєю і заявив, що вірить домовленостей з лідером КНДР Кім Чен Ином.