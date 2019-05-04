КНДР запустила несколько ракет меньшей дальности

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Официально Сеул еще не заявлял о запуске ракет и цели

Северная Корея (КНДР) утром в субботу, 4 мая, сообщила о запуске нескольких ракет меньшей дальности. Как информирует РБК-Украина, об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

По заявлению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски были осуществлены с 9:06 до 9:27 по местному времени. Запуски были произведены из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря.

Как сообщили южнокорейские военные, эти ракеты пролетели от 70 до 200 километров. Со стороны Пхеньяна пока не поступало официальных заявлений о ракетных запусках.

Напомним, недавно в Северной Корее заявили об испытании тактического управляемого оружия нового типа. По данным местных СМИ, в ходе испытаний были проверены проектированные показатели оружия, которые были "высоко оценены за особенный метод наведения полета и мощную боеголовку".

В то же время не сообщается, о каком именно оружии идет речь, а также, где проходили испытания. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал завершение разработки оружия очень важным событием для усиления армии.