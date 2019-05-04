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Трамп: мирное соглашение по денуклеаризации КНДР будет достигнуто

Новости » Политика    04.05.2019 - 20:26
Трамп: мирное соглашение по денуклеаризации КНДР будет достигнуто
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп отметил, что Ким Чен Ын в полной мере осознает большой экономический потенциал для КНДР

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск ракет Северной Кореей и заявил, что верит договоренностям с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в Twitter.

Трамп выразил уверенность о достижении мирного соглашения по денуклеаризации Северной Кореи.

"Все возможно в этом очень интересном мире, однако я верю, что Ким Чен Ын в полной мере осознает большой экономический потенциал для Северной Кореи и не будет делать ничего, чтобы помешать или покончить с этим. Он также знает, что я - на его стороне, и не хочет нарушать свое обещание, которое он дал мне. Соглашение будет достигнуто!", - написал он.

Напомним, в КНДР утром в субботу, 4 мая, сообщили о запуске нескольких ракет малой дальности. Запуски были произведены из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря.

Также недавно в Северной Кореи заявили об испытания тактического управляемого оружия нового типа. По данным местных СМИ, в ходе испытаний были проверены проектируемые показатели оружия, которые были "высоко оценены за особый метод наведения полета и мощную боеголовку".

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Новости Украины КНДРКим Чен ЫнДональд Трамп
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