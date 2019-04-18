В КНДР сообщили об испытании нового тактического оружия

Фото: Ким Чен Ын (KSNA)

Ким Чен Ын назвал завершение разработки оружия важным событием для усиления армии

В Северной Корее заявили об испытании в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына тактического управляемого оружия нового типа. Об этом сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что в ходе испытаний были проверены проектированные показатели оружия, которые были "высоко оценены за особенный метод наведения полета и мощную боеголовку".

В то же время не сообщается, о каком именно оружии идет речь, а также, где проходили испытания.

Согласно сообщению, Ким Чен Ын назвал завершение разработки оружия очень важным событием для усиления армии.

Отметим, это первое испытание с момента завершения неудачного второго саммита лидеров КНДР и США, о котором Пхеньян объявил публично.

Напомним, ранее сообщалось, что новые спутниковые снимки с прошлой недели свидетельствуют о том, что на главном ядерном объекте Северной Кореи ведется активность. В частности, сделанные 12 апреля фотографии ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене зафиксировали пять спецвагонов рядом с лабораторией по обогащению урана и радиохимической лабораторией.