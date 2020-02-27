Трамп назвал борьбу с коронавирусом "приоритетом номер один"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте борьбы с коронавирусом приоритетом номер один являются "здоровье и безопасность американцев". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп добавил, что США потратят любые необходимые средства на борьбу с коронавирусом.

"Мы готовы адаптироваться и готовы делать все, что нужно по мере распространения болезни - если она будет распространяться", - сказал американский лидер.

Он отметил, что его правительство, в качестве одной из мер, может прекратить транспортное сообщение с Италией и Южной Кореей, однако сейчас для этого "неподходящее время".

"Мы приняли на раннем этапе несколько очень хороших решений - решений, которые были высмеяны в самом начале. Мы закрыли наши границы для рейсов, прибывающих из определенных районов... пораженных коронавирусом. И мы сделали это заранее", - подчеркнул президент США.

Трамп заверил, что риск заражения коронавирусом для американцев "остается очень низким". По его словам, на сегодняшний день в США зафиксировано только 15 случаев заражения коронавирусом, и почти во всех случаях больные уже идут на поправку.

Также Трамп заявил в среду, что вице-президент Майк Пенс будет назначен ответственным за борьбу с коронавирусом на национальом уровне.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах количество зараженных коронавирусом увеличилось до 60 человек.

РБК-Украина писало, что в среду Пентагон заявил Конгрессу, что рассматривает возможность дополнительного финансирования для борьбы с распространением коронавируса.