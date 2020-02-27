Трамп назвав боротьбу з коронавірусом "пріоритетом номер один"

На боротьбу з вірусом витратять будь-які необхідні засоби
Президент США Дональд Трамп заявив, що в контексті боротьби з коронавірусом пріоритетом номер один є "здоров'я і безпека американців". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Трамп додав, що США витратять будь-які необхідні засоби на боротьбу з коронавірусом.
"Ми готові адаптуватися і готові робити все, що потрібно у міру поширення хвороби - якщо вона буде поширюватися", - сказав американський лідер.
Він зазначив, що його уряд, в якості одного із заходів, може припинити транспортне сполучення з Італією і Південною Кореєю, однак зараз для цього "невідповідний час".
"Ми взяли на ранньому етапі кілька дуже хороших рішень - рішень, які були висміяні в самому початку. Ми закрили наші кордони для рейсів, що прибувають з певних районів... уражених коронавірусом. І ми зробили це заздалегідь", - підкреслив президент США.
Трамп запевнив, що ризик зараження коронавірусом для американців "залишається дуже низьким". За його словами, на сьогоднішній день у США зафіксовано лише 15 випадків зараження коронавірусом, і майже у всіх випадках хворі вже йдуть на поправку.
Також Трамп заявив у середу, що віце-президент Майк Пенс буде призначений відповідальним за боротьбу з коронавірусом на рівні национальом.
Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах кількість заражених коронавірусом збільшилася до 60 осіб.
РБК-Україна писало, що в середу Пентагон заявив Конгресу, що розглядає можливість додаткового фінансування для боротьби з поширенням коронавіруса.