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В США увеличилось количество случаев заражение коронавирусом

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 22:04
В США увеличилось количество случаев заражение коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

По словам министра здравоохранения Алекса Азара, существует 15 подтвержденных случаев коронавируса, связанных с поездками

В Соединенных Штатах количество зараженных коронавирусом увеличилось до 60 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, в настоящее время существует 15 подтвержденных случаев нового коронавируса, связанных с поездками или близкими контактами с путешествующими в США.

"На сегодня у нас все еще только 15 случаев нового коронавируса, обнаруженного в Соединенных Штатах, связанных с поездками или близкими контактами с путешественниками", - заявил министр.

При этом он добавил, что среди американцев, эвакуированных из Уханя, также есть три случая, и 42 случая - это эвакуированные с лайнера Diamond Princess, в результате чего общее число зараженных коронавирусом достигло 60.

Напомним, из-за вспышки китайского вируса в Соединенных Штатах объявили чрезвычайное положение. Ранее в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 - пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.

Кроме того, в Южной Корее коронавирусом COVID-19 заразился военный Соединенных Штатов. 23-летний американский военнослужащий был доставлен на военную базу США Кэмп Хамфис, которая находится недалеко от города Пхентек.

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