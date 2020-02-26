Пентагон рассматривает возможность дополнительного финансирования для борьбы с коронавирусом

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Ранее Трамп попросил выделить 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

В среду Пентагон заявил Конгрессу, что рассматривает возможность дополнительного финансирования для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что заявление сделали спустя несколько часов после того, как военные США сообщили, что в Южной Корее заразился американский солдат.

"Он (коронавирус, - ред.) распространяется, и мы не можем дать вам однозначного ответа о том, нужны ли нам дополнительные ресурсы или нет", - сказал генерал армии Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, выступая на слушаниях в Комитете палаты по вооруженным силам.

Глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер, как пишет "Голос Америки", представил запрос на дополнительное финансирование на сумму 8,5 миллиарда долларов для активизации усилий по борьбе с коронавируса в США. Это альтернатива плана администрации президента США, Дональда Трампа, который ранее попросил Конгресс выделить 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах количество зараженных коронавирусом увеличилось до 60 человек.

Напомним, из-за вспышки китайского вируса в Соединенных Штатах объявили чрезвычайное положение. Среди зараженных 40 - пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.

Кроме того, в Южной Корее коронавирусом COVID-19 заразился военный Соединенных Штатов. 23-летний американский военнослужащий был доставлен на военную базу США Кэмп Хамфис, которая находится недалеко от города Пхентек.