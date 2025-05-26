Трамп натякнув на прорив у переговорах щодо ядерної угоди з Іраном

За словами президента, американська делегація провела "дуже хороші" переговори з делегацією Ірану на минулих вихідних. Зустріч відбулася у рамках зусиль Вашингтона з недопущення створення Тегераном ядерної зброї.

"Гадаю, незабаром ми можемо мати гарні новини щодо Ірану", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в аеропорту Моррістауна (штат Нью-Джерсі) перед вильотом до Вашингтона після вихідних, проведених у його гольф-клубі в Бедмінстері.

Глава Білого дому додав, що за підсумками зустрічі було досягнуто серйозного прогресу. Однак він не розкрив подробиць переговорів, що відбулися в Римі за участі спеціального представника США Стіва Віткоффа та іранської делегації.

"Не знаю, чи скажу вам щось добре чи погане в найближчі два дні, але маю передчуття, що це буде щось хороше", - додав Трамп.