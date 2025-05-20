В Ірані назвали неприпустиму вимогу у ядерних переговорах з США

Влада Ірану заявляє, що на ядерних переговорах зі Сполученими Штатами Америки (США) може "поставити хрест" вимога з боку Вашингтона щодо нульового збагачення урану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами заступника міністра закордонних справ Ірану Маджід Тахтраванчі, переговори з США щодо ядерних амбіцій Терегану "ні до чого не приведуть", якщо американська вдала наполягатиме на тому, щоб країна припинила свою діяльність зі збагачення урану до нуля.

Перед тим спеціальний посланник США Стів Віткофф повторив позицію Вашингтона про те, що будь-яка нова угода між Штатами та Іраном повинна включати угоду про утримання від збагачення, можливого шляху до розробки ядерних бомб.

Між тим Тегеран стверджує, що його ядерна енергетична програма має виключно мирні цілі.

"Наша позиція щодо збагачення чітка, і ми неодноразово заявляли, що це національне досягнення, від якого ми не відступимося", - заявив Тахтраванчі у понеділок.

Під час свого візиту до регіону Перської затоки минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що ядерна угода "дуже близька", але Ірану необхідно діяти швидко, щоб вирішити десятирічну суперечку з цього питання.

Речник глави МЗС Ірану Есмаїл Багаї своєю чергою 19 травня заявив, що Вашингтон ускладнює переговори, висловлюючи публічно умови, відмінні від тих, що обговорюються приватно під час переговорів.

"Незважаючи на суперечливі заяви від американців, ми все ще беремо участь у переговорах", - додав представник МЗС Ірану.