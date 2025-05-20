В Ірані назвали неприпустиму вимогу у ядерних переговорах з США
Влада Ірану заявляє, що на ядерних переговорах зі Сполученими Штатами Америки (США) може "поставити хрест" вимога з боку Вашингтона щодо нульового збагачення урану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами заступника міністра закордонних справ Ірану Маджід Тахтраванчі, переговори з США щодо ядерних амбіцій Терегану "ні до чого не приведуть", якщо американська вдала наполягатиме на тому, щоб країна припинила свою діяльність зі збагачення урану до нуля.
Перед тим спеціальний посланник США Стів Віткофф повторив позицію Вашингтона про те, що будь-яка нова угода між Штатами та Іраном повинна включати угоду про утримання від збагачення, можливого шляху до розробки ядерних бомб.
Між тим Тегеран стверджує, що його ядерна енергетична програма має виключно мирні цілі.
"Наша позиція щодо збагачення чітка, і ми неодноразово заявляли, що це національне досягнення, від якого ми не відступимося", - заявив Тахтраванчі у понеділок.
Під час свого візиту до регіону Перської затоки минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що ядерна угода "дуже близька", але Ірану необхідно діяти швидко, щоб вирішити десятирічну суперечку з цього питання.
Речник глави МЗС Ірану Есмаїл Багаї своєю чергою 19 травня заявив, що Вашингтон ускладнює переговори, висловлюючи публічно умови, відмінні від тих, що обговорюються приватно під час переговорів.
"Незважаючи на суперечливі заяви від американців, ми все ще беремо участь у переговорах", - додав представник МЗС Ірану.
Ядерні переговори між США та Іраном
Очікується, що п'ятий раунд переговорів між країнами щодо ядерної програми Тегерану відбудеться в Римі цими вихідними, але поки немає підтвердження, повідомив західним ЗМІ іранський чиновник.
Минулий раунд, 4-й за рахунком, відбувся 11 травня в Омані. Як писали CNN, останні обговорення щодо "ядерки" вважають обнадійливими, і це був позитивний сигнал перед великим візитом Трампа на Близький Схід.
Днями президент США Трамп заявив, що Іран отримав пропозицію США щодо "ядерки". Проте Тегеран це заперечив.
Також нагадаємо, 12 травня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своїх "ядерних прав", якщо мета США полягає тільки в цьому.
Додамо, раніше американський президент сказав, що повністю підтримує Тегеран, але Іран не стане ядерною державою.
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