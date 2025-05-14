Трамп: я за Іран, але він не стане ядерною державою
Президент США Дональд Трамп заявив, що він "повністю підтримує Іран", але додав, що країна "не буде ядерною державою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Вони не будуть ядерною державою. Дозвольте мені пояснити. Я повністю так Іран. Я хочу, щоб у них була прекрасна країна і щоб вони заробляли багато грошей", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.
Коментарі глави Білого дому прозвучали на тлі того, як члени його адміністрації протягом багатьох тижнів брали участь у важливих ядерних переговорах між Іраном і США.
Минулими вихідними обговорення були спрямовані на вирішення ядерної програми Тегерана і зняття санкцій. CNN пише, що те, що переговори взагалі відбуваються, є проривом. Обговорення йдуть на найвищому рівні за останні роки, проте ознаки стійкого прогресу слабкі.
Обидві країни висловили готовність вирішити свої суперечки дипломатичним шляхом. Ключовим питанням залишається вимога Ірану продовжити збагачення урану для своєї ядерної програми, яка, як стверджує Тегеран, має мирний характер, що США називають "червоною лінією".
Ядерні переговори
Нагадаємо, в неділю 11 травня, в Омані пройшов 4 раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної угоди. Джерела CNN розповіли, що останні обговорення вважають обнадійливими, і це був позитивний сигнал перед великим візитом Трампа на Близький Схід.
"Ми натхнені сьогоднішнім результатом і з нетерпінням чекаємо нашої наступної зустрічі, яка відбудеться в найближчому майбутньому", - сказав високопоставлений представник адміністрації Трампа.
Однак дата нової зустрічі поки невідома.
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