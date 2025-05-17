Трамп заявив, що Іран отримав пропозицію США щодо "ядерки". Тегеран заперечує

США передали Ірану пропозицію щодо ядерної програми. Президент США Дональд Трамп заявив про факт перемовин і закликав Тегеран діяти "швидко".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Трамп заявив, що Іран має на руках офіційну пропозицію Вашингтона щодо врегулювання ядерної програми.

"У них є пропозиція, але найголовніше, вони знають, що мають діяти швидко, інакше станеться щось погане", - сказав Трамп.

Пропозиція стала результатом кількох раундів переговорів між спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Зараз переговори перейшли на "експертний рівень" - сторони працюють над деталями потенційної угоди.

Позиції сторін

Іран наполягає на праві продовжувати програму до рівня 3,67%, тоді як Вашингтон виступає за її повне згортання.

Тегеран поки офіційно не визнав отримання американської пропозиції. За словами Арагчі, виступаючи у четвер на книжковому ярмарку в Тегерані, він "не отримував жодних офіційних документів від США".

Крім того, іранський міністр розкритикував суперечливу риторику адміністрації Трампа, назвавши її ознакою хаосу.