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Трамп заявив, що Іран отримав пропозицію США щодо "ядерки". Тегеран заперечує

Субота 17 травня 2025 08:44
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Трамп заявив, що Іран отримав пропозицію США щодо "ядерки". Тегеран заперечує Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

США передали Ірану пропозицію щодо ядерної програми. Президент США Дональд Трамп заявив про факт перемовин і закликав Тегеран діяти "швидко".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Трамп заявив, що Іран має на руках офіційну пропозицію Вашингтона щодо врегулювання ядерної програми.

"У них є пропозиція, але найголовніше, вони знають, що мають діяти швидко, інакше станеться щось погане", - сказав Трамп.

Пропозиція стала результатом кількох раундів переговорів між спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Зараз переговори перейшли на "експертний рівень" - сторони працюють над деталями потенційної угоди.

Позиції сторін

Іран наполягає на праві продовжувати програму до рівня 3,67%, тоді як Вашингтон виступає за її повне згортання.

Тегеран поки офіційно не визнав отримання американської пропозиції. За словами Арагчі, виступаючи у четвер на книжковому ярмарку в Тегерані, він "не отримував жодних офіційних документів від США".

Крім того, іранський міністр розкритикував суперечливу риторику адміністрації Трампа, назвавши її ознакою хаосу.

Нагадаємо, у неділю 12 травня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своїх "ядерних прав", якщо мета США полягає тільки в цьому.

Президент США Дональд Трамп сказав, що повністю підтримує Іран, але країна не стане ядерною державою.

"Вони не будуть ядерною державою. Дозвольте мені пояснити. Я повністю за Іран. Я хочу, щоб у них була прекрасна країна і щоб вони заробляли багато грошей", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Іран Тегеран
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