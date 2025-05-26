Трамп намекнул на прорыв в переговорах по ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил об успешном очередном раунде переговоров по новой ядерной программе с Ираном и анонсировал позитивные новости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам президента, американская делегация провела "очень хорошие" переговоры с делегацией Ирана на минувших выходных. Встреча состоялась в рамках усилий Вашингтона по недопущению создания Тегераном ядерного оружия.
"Думаю, вскоре мы можем иметь хорошие новости по Ирану", - сказал Трамп во время общения с журналистами в аэропорту Морристауна (штат Нью-Джерси) перед вылетом в Вашингтон после выходных, проведенных в его гольф-клубе в Бедминстере.
Глава Белого дома добавил, что по итогам встречи был достигнут серьезный прогресс. В то же время, он не раскрыл подробностей переговоров, состоявшихся в Риме с участием специального представителя США Стива Уиткоффа и иранской делегации.
"Не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в ближайшие два дня, но у меня предчувствие, что это будет что-то хорошее", - добавил Трамп.
В минувшие выходные в Риме состоялся пятый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе.
Незадолго перед этим, в Тегеране заявили, что требование со стороны Вашингтона касательно нулевого обогащения урана, может "поставить крест" на переговорах.
Четвертый раунд переговоров состоялся 11 мая в Омане. По данным CNN, этот раунд переговоров вызвал осторожный оптимизм, а сами дискуссии стали позитивным сигналом накануне ожидаемого визита Трампа в страны Ближнего Востока.
Недавно Трамп заявил, что Вашингтон передал Тегерану предложение, которое касается ядерного вопроса. Однако власти Ирана публично отрицают факт получения такой инициативы.
Кроме того, 12 мая министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Исламская Республика не уступит своими "ядерными правами", если целью США являются только их ограничения.
Ранее Трамп выразил поддержку Ирана, но настоял, что у страны не должно быть статуса ядерной державы.
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