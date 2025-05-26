Трамп намекнул на прорыв в переговорах по ядерной сделке с Ираном

По словам президента, американская делегация провела "очень хорошие" переговоры с делегацией Ирана на минувших выходных. Встреча состоялась в рамках усилий Вашингтона по недопущению создания Тегераном ядерного оружия.

"Думаю, вскоре мы можем иметь хорошие новости по Ирану", - сказал Трамп во время общения с журналистами в аэропорту Морристауна (штат Нью-Джерси) перед вылетом в Вашингтон после выходных, проведенных в его гольф-клубе в Бедминстере.

Глава Белого дома добавил, что по итогам встречи был достигнут серьезный прогресс. В то же время, он не раскрыл подробностей переговоров, состоявшихся в Риме с участием специального представителя США Стива Уиткоффа и иранской делегации.

"Не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в ближайшие два дня, но у меня предчувствие, что это будет что-то хорошее", - добавил Трамп.