Чи є прорив у ядерних переговорах США та Ірану? CNN дізналося підсумки 4-го раунду

Сьогодні в Омані відбувся четвертий раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної угоди. Останні обговорення вважають обнадійливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Четвертий раунд переговорів, що проходив під керівництвом спецпредставника Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, тривав понад три години і проходив як безпосередньо, так і через модераторів з Оману.

Джерело розповіло, що позитивним сигналом перед першим великим візитом президента США Дональда Трампа на Близький Схід під час його другого терміну, є те, що обидві сторони планують незабаром "просунутися вперед" щодо більш технічних питань. Хоча точної дати поки що не призначено.

"Ми натхнені сьогоднішнім результатом і з нетерпінням чекаємо нашої наступної зустрічі, яка відбудеться в найближчому майбутньому", - сказав високопоставлений представник адміністрації Трампа.

Зі свого боку представники МЗС Ірану Есмаїл Бакаї охарактеризував переговори як "складні, але корисні для кращого розуміння позицій один одного і пошуку розумних і реалістичних шляхів усунення розбіжностей".

CNN пише, що наразі незрозуміло, до якої угоди можуть дійти обидві сторони, чи дозволять США Ірану збагачувати уран і в якому обсязі, і чим потенційна угода може відрізнятися від угоди, досягнутої адміністрацією Обами.

Раніше в середу Трамп сказав журналістам, що рішення про те, чи може Іран мати боєприпаси зі збагачення урану, ще не ухвалено.