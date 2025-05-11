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Чи є прорив у ядерних переговорах США та Ірану? CNN дізналося підсумки 4-го раунду

Неділя 11 травня 2025 19:24
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Чи є прорив у ядерних переговорах США та Ірану? CNN дізналося підсумки 4-го раунду Фото: спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні в Омані відбувся четвертий раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної угоди. Останні обговорення вважають обнадійливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Четвертий раунд переговорів, що проходив під керівництвом спецпредставника Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, тривав понад три години і проходив як безпосередньо, так і через модераторів з Оману.

Джерело розповіло, що позитивним сигналом перед першим великим візитом президента США Дональда Трампа на Близький Схід під час його другого терміну, є те, що обидві сторони планують незабаром "просунутися вперед" щодо більш технічних питань. Хоча точної дати поки що не призначено.

"Ми натхнені сьогоднішнім результатом і з нетерпінням чекаємо нашої наступної зустрічі, яка відбудеться в найближчому майбутньому", - сказав високопоставлений представник адміністрації Трампа.

Зі свого боку представники МЗС Ірану Есмаїл Бакаї охарактеризував переговори як "складні, але корисні для кращого розуміння позицій один одного і пошуку розумних і реалістичних шляхів усунення розбіжностей".

CNN пише, що наразі незрозуміло, до якої угоди можуть дійти обидві сторони, чи дозволять США Ірану збагачувати уран і в якому обсязі, і чим потенційна угода може відрізнятися від угоди, досягнутої адміністрацією Обами.

Раніше в середу Трамп сказав журналістам, що рішення про те, чи може Іран мати боєприпаси зі збагачення урану, ще не ухвалено.

Нагадаємо, вчора глава Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран ніколи не відступить від своїх ядерних прав.

"Якщо мета переговорів (з боку США - ред.) - позбавити Іран його ядерних прав, я чітко заявляю, що Іран не відступить від жодного зі своїх прав", - сказав він.

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