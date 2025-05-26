Трамп натякнув на прорив у переговорах щодо ядерної угоди з Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив про успішний черговий раунд переговорів щодо нової ядерної програми з Іраном та анонсував позитивні новини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами президента, американська делегація провела "дуже хороші" переговори з делегацією Ірану на минулих вихідних. Зустріч відбулася у рамках зусиль Вашингтона з недопущення створення Тегераном ядерної зброї.
"Гадаю, незабаром ми можемо мати гарні новини щодо Ірану", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в аеропорту Моррістауна (штат Нью-Джерсі) перед вильотом до Вашингтона після вихідних, проведених у його гольф-клубі в Бедмінстері.
Глава Білого дому додав, що за підсумками зустрічі було досягнуто серйозного прогресу. Однак він не розкрив подробиць переговорів, що відбулися в Римі за участі спеціального представника США Стіва Віткоффа та іранської делегації.
"Не знаю, чи скажу вам щось добре чи погане в найближчі два дні, але маю передчуття, що це буде щось хороше", - додав Трамп.
Переговори щодо нової ядерної угоди
Минулих вихідних у Римі відбувся п'ятий раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми.
Незадовго перед цим, у Тегерані заявили, що вимога з боку Вашингтона щодо нульового збагачення урану, може "поставити хрест" на переговорах.
Четвертий раунд переговорів відбувся 11 травня в Омані. За даними CNN, цей раунд перемовин викликав обережний оптимізм, а самі дискусії стали позитивним сигналом напередодні очікуваного візиту Трампа до країн Близького Сходу.
Нещодавно Трамп заявив, що Вашингтон передав Тегерану пропозицію, яка стосується ядерного питання. Однак влада Ірану публічно заперечила факт отримання такої ініціативи.
Крім того, 12 травня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі наголосив, що Ісламська Республіка не поступиться своїми "ядерними правами", якщо метою США є лише їхні обмеження.
Раніше Трамп висловив підтримку Ірану, але наполіг, що країна не повинна мати статус ядерної держави.
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