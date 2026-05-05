Трамп натякнув на можливість залишитися президентом ще на 8-9 років

Під час виступу на бізнес-самміті в Білому домі Трамп зазначив, що нібито планує використовувати власні податкові відрахування, коли залишить посаду через 8-9 років, чим викликав реакцію аудиторії.

"Ми вчинили правильно. І, таким чином, коли я покину посаду, скажімо, через вісім-дев'ять років, я зможу ними скористатися", - заявив він, говорячи про вжиті його адміністрацією заходи щодо підтримки бізнесу.

Окрім цього, він пожартував про свій вік, наголосивши, що не вважає себе старшим, і порівняв себе з попереднім президентом Джо Байденом.

"Я не старший. Я набагато молодший... Я почуваюся так само, як і 50 років тому", - сказав він.

Також Трамп іронічно зауважив, що, можливо, колись скаже, що почувається погано, але додав, що це буде помітно і без слів.

"На мою думку, кожен, хто балотується на посаду президента чи віце-президента, повинен пройти когнітивний тест. І жоден президент ніколи не проходив його, крім мене. Я пройшов 3 з них, і кожен з них я склав на відмінно", - сказав він.