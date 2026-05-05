Трамп намекнул на возможность остаться президентом еще на 8-9 лет

11:09 05.05.2026 Вт
2 мин
Президент США снова шутит о власти
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп сказал, что может оставаться у власти еще "8 или 9 лет", однако сделал это в шутливой форме.

Во время выступления на бизнес-саммите в Белом доме Трамп отметил, что якобы планирует использовать собственные налоговые отчисления, когда покинет пост через 8-9 лет, чем вызвал реакцию аудитории.

"Мы поступили правильно. И, таким образом, когда я покину пост, скажем, через восемь-девять лет, я смогу ими воспользоваться", - заявил он, говоря о принятых его администрацией мерах по поддержке бизнеса.

Кроме этого, он пошутил о своем возрасте, подчеркнув, что не считает себя старшим, и сравнил себя с предыдущим президентом Джо Байденом.

"Я не старше. Я намного моложе... Я чувствую себя так же, как и 50 лет назад", - сказал он.

Также Трамп иронично заметил, что, возможно, когда-то скажет, что чувствует себя плохо, но добавил, что это будет заметно и без слов.

"По моему мнению, каждый, кто баллотируется на пост президента или вице-президента, должен пройти когнитивный тест. И ни один президент никогда не проходил его, кроме меня. Я прошел 3 из них, и каждый из них я сдал на отлично", - сказал он.

Трамп идет на третий срок?

Дональд Трамп не впервые публично затрагивает тему возможного третьего президентского срока. Такие заявления или намеки он делал и раньше во время выступлений и интервью.

В частности, уже через неделю после инаугурации на встрече с республиканцами в Конгрессе Трамп в шутливой форме обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, отметив, что не уверен, сможет ли участвовать в следующих выборах.

Также в интервью NBC News в феврале 2026 года он не исключил возможности баллотирования на третий президентский срок, объясняя это желанием "сделать Америку снова великой".

Однако стоит отметить, что 22-я поправка к Конституции США, принятая в 1951 году, прямо ограничивает пребывание президента на посту двумя сроками, независимо от того, являются ли они последовательными.

Президентские полномочия Трампа заканчиваются в 2029 году

