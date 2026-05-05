Трамп намекнул на возможность остаться президентом еще на 8-9 лет

Во время выступления на бизнес-саммите в Белом доме Трамп отметил, что якобы планирует использовать собственные налоговые отчисления, когда покинет пост через 8-9 лет, чем вызвал реакцию аудитории.

"Мы поступили правильно. И, таким образом, когда я покину пост, скажем, через восемь-девять лет, я смогу ими воспользоваться", - заявил он, говоря о принятых его администрацией мерах по поддержке бизнеса.

Кроме этого, он пошутил о своем возрасте, подчеркнув, что не считает себя старшим, и сравнил себя с предыдущим президентом Джо Байденом.

"Я не старше. Я намного моложе... Я чувствую себя так же, как и 50 лет назад", - сказал он.

Также Трамп иронично заметил, что, возможно, когда-то скажет, что чувствует себя плохо, но добавил, что это будет заметно и без слов.

"По моему мнению, каждый, кто баллотируется на пост президента или вице-президента, должен пройти когнитивный тест. И ни один президент никогда не проходил его, кроме меня. Я прошел 3 из них, и каждый из них я сдал на отлично", - сказал он.