"Було б цікаво". Трамп зробив заяву про свій третій президентський термін

Президент США Дональд Трамп не виключив, що планує балотуватися на третій президентський термін, щоб "зробити Америку знову великою".

Читайте також : Екс-радник Трампа заінтригував заявою про його третій термін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа NBC News .

На питання журналіста, чи бачить Трамп якийсь сценарій, за яким він міг би бути переобраним президентом США на третій термін, глава Білого Дому зазначив, що це було б цікаво.

"Я не знаю. Було б цікаво. Але якби я дав би зараз вам точну відповідь, це зробило б життя набагато менш захопливим", - підкреслив Трамп.

За його словами, він все робить, і готується до ймовірного третього терміну зокрема, лише з однієї причини – "зробити Америку знову великою".