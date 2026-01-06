"Чи є щось, що мені заборонено?": Трамп натякнув на третій президентський термін
Президент США Дональд Трамп допустив можливість балотуватися на третій термін, заявивши, що не впевнений, чи Конституція забороняє йому це зробити.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Дональд Трамп заявив журналістам.
Хоча 22‑га поправка Конституції США чітко обмежує перебування однієї особи на посаді президента двома термінами, однак Трамп, схоже, не виключає гіпотетичні сценарії свого політичного майбутнього.
Відповідну заяву він зробив, коментуючи питання власного політичного майбутнього.
"Мені, мабуть, не дозволять балотуватися на третій строк. Я не впевнений. Чи є щось таке, чого мені не дозволяють робити? Але давайте припустимо, що мені дозволять балотуватися. Я міг би", - заявив Дональд Трамп.
Зазначимо, що Трамп не вперше публічно порушує цю тему, залишаючи простір для політичних спекуляцій і дискусій щодо можливих винятків.
При цьому юристи наголошують, що без внесення змін до Конституції балотування на третій термін є неможливим. Так, в США обмеження президентських термінів закріплене 22‑ю поправкою Конституції, ухваленою у 1951 році.
Вона передбачає:
- максимум два строки для однієї особи на посаді президента США;
- термін вважається повним, якщо президент пробув на посаді більше двох років терміну попередника, на випадок спадкоємності.
Хто може стати майбутнім президентом США
Нагадаємо, що Дональд Трамп вперше був президентом США з 20 січня 2017 року по 20 січня 2021 року.
В листопаді 2025 року Дональд Трамп розповідав, що він отримує заклики знову йти на вибори, проте поки що не бачить для цього підстав.
До речі, в жовтні 2025 року держсекретар США Марко Рубіо, про ймовірне президентство якого ходять чутки, відповів на питання щодо планів балотуватись.
При цьому видання Axios ще на початку 2025 року писало, що нинішнього віцепрезидента Джей Ді Венса вже позиціонують, як наступника "Make America Great again" (MAGA) у 2028 році, тобто, кандидатом у президенти.