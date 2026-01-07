Трамп наступного тижня оголосить про створення Ради миру в Газі, - Axios

Два чиновники адміністрації Трампа та ще двоє джерел підтвердили, що оголосити про створення Ради миру президент США планує наступного тижня. До складу Ради увійдуть 15 світових лідерів, вона контролюватиме роботу ще не сформованого палестинського уряду та наглядатиме за процесом реконструкції.

"Запрошення стати членами ради директорів надсилаються ключовим країнам", - зазначило одне з джерел.

Членами новоствореного органу можуть стати Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Саудівська Аравія, Катар, Єгипет та Туреччина. Представником Ради на місцях можуть зробити експосла ООН на Близькому Сході Ніколая Младенова. Останній планує відвідати Ізраїль цього тижня.

Перше засідання Ради миру може відбутися під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі пізніше цього місяця. Втім, джерела додали, що плани можуть змінитися залежно від зовнішньополітичного порядку денного Трампа - можуть вплинути Венесуела та ситуація в Україні.