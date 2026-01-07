Трамп на следующей неделе объявит о создании Совета мира в Газе, - Axios

Президент США Дональд Трамп планирует уже на следующей неделе объявить о создании Совета мира в Секторе Газа - как реализацию второго этапа мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Два чиновника администрации Трампа и еще два источника подтвердили, что объявить о создании Совета мира президент США планирует на следующей неделе. В состав Совета войдут 15 мировых лидеров, он будет контролировать работу еще не сформированного палестинского правительства и наблюдать за процессом реконструкции.
"Приглашение стать членами совета директоров направляются ключевым странам", - отметил один из источников.
Членами новосозданного органа могут стать Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Египет и Турция. Представителем Совета на местах могут сделать экс-посла ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова. Последний планирует посетить Израиль на этой неделе.
Первое заседание Совета мира может состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе позже в этом месяце. Впрочем, источники добавили, что планы могут измениться в зависимости от внешнеполитической повестки дня Трампа - могут повлиять Венесуэла и ситуация в Украине.
Напомним, 8 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и группировка ХАМАС по итогам переговоров, которые состоялись в Египте, согласились на реализацию первого этапа предложенного им мирного плана.
13 октября в Шарм-эль-Шейхе лидеры Соединенных Штатов, Египта и Турции подписали соглашение о завершении боевых действий в Газе. Они выступили посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС.
При этом 20 декабря США вместе с представителями Египта, Катара и Турции встретились в Майами, чтобы оценить реализацию первого этапа перемирия в Газе и обсудить продвижение подготовки ко второму. Анонс объявления реализации второго этапа планировался на 25 декабря, но не сложилось.