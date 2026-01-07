Трамп на следующей неделе объявит о создании Совета мира в Газе, - Axios

Два чиновника администрации Трампа и еще два источника подтвердили, что объявить о создании Совета мира президент США планирует на следующей неделе. В состав Совета войдут 15 мировых лидеров, он будет контролировать работу еще не сформированного палестинского правительства и наблюдать за процессом реконструкции.

"Приглашение стать членами совета директоров направляются ключевым странам", - отметил один из источников.

Членами новосозданного органа могут стать Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Египет и Турция. Представителем Совета на местах могут сделать экс-посла ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова. Последний планирует посетить Израиль на этой неделе.

Первое заседание Совета мира может состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе позже в этом месяце. Впрочем, источники добавили, что планы могут измениться в зависимости от внешнеполитической повестки дня Трампа - могут повлиять Венесуэла и ситуация в Украине.