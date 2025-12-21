США, Єгипет, Катар і Туреччина обговорили другий етап перемир'я в Газі, - Віткофф

У суботу, 20 грудня, США разом із представниками Єгипту, Катару і Туреччини зустрілися в Маямі, щоб оцінити реалізацію першого етапу перемир'я в Газі й обговорити просування підготовки до другого.

Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Перший етап приніс прогрес, включно з розширенням гуманітарної допомоги, поверненням тіл заручників, частковим виведенням військ і зниженням інтенсивності бойових дій", - ідеться в публікації.

Віткофф зазначив, що під час обговорень другого етапу сторони наголосили на необхідності створити в Газі єдиний орган управління "під егідою єдиної влади для захисту цивільного населення і підтримання громадського порядку".

Крім того, сторони обговорили заходи регіональної інтеграції, включно зі спрощенням торговельних процедур, розвитком інфраструктури та співробітництвом у сфері енергетики, водопостачання та інших загальних ресурсів, необхідних "для відновлення Гази, регіональної безпеки і довгострокового процвітання".

"У цьому контексті ми висловили підтримку створенню і введенню в дію Ради миру найближчим часом як перехідної адміністрації для цивільного, безпечного і відновлювального напрямків реконструкції", - написав спецпредставник Трампа.

Він додав, що сторони розглянули подальші кроки в поетапній реалізації всеосяжного мирного плану для Гази, наголосивши на важливості послідовності, координації та ефективного моніторингу "в партнерстві з місцевими установами Гази та міжнародними партнерами".

"Ми підтверджуємо нашу повну відданість виконанню всього 20-пунктного мирного плану президента і закликаємо всі сторони дотримуватися своїх зобов'язань, проявляти стриманість і співпрацювати з механізмами моніторингу", - підкреслив спецпредставник Трампа.

Резюмуючи Віткофф додав, що подальші консультації для просування реалізації другого етапу перемир'я буде продовжено вже найближчими тижнями.