Трамп оголосить про створення нового уряду в Газі: ЗМІ дізнались дату

Президент США Дональд Трамп готується оголосити другий етап плану врегулювання для сектору Газа та подати нову структуру управління анклавом. Відповідні ініціативи можуть бути оголошені до Різдва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання з посиланням на кілька джерел, які безпосередньо задіяні в процесі, один із ключових елементів першої фази угоди - звільнення терористами всіх заручників, живих та вбитих - практично завершено.

Ізраїльська делегація зустрілася в четвер з катарськими та єгипетськими посередниками, щоб обговорити повернення останків останнього заручника Рана Гвілі, який утримується в секторі Гази.

За даними видання, адміністрація Трампа хоче перейти до другої фази мирного процесу в Газі, щоб уникнути повернення до війни.

Як зазначає Axios, після оголошення режиму припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС 11 жовтня внаслідок ізраїльських ударів загинули 366 палестинців, а після нападів ХАМАС - кілька ізраїльських солдатів.

Друга фаза угоди передбачає виведення Ізраїлем більшої частини військ із сектору Газа, розміщення в ексклаві Міжнародних стабілізаційних сил (МСС) та початок роботи нової структури управління, у тому числі ради миру під керівництвом Трампа.

У рамках запропонованої структури буде створено міжнародну виконавчу раду, під керівництвом якої діятиме "палестинський технократичний уряд" з не пов'язаних з ХАМАС 12-15 осіб з управлінським та бізнес-досвідом.

До кінця місяця, як очікується, глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху зустрінеться з Дональдом Трампом, щоб обговорити наступну фазу угоди щодо Гази.