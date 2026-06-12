США таємно готували захоплення збагаченого урану Ірану, але Трамп дав задню, - CNN

США розробляли план наземної операції в Ірані, щоб захопити його запаси високозбагаченого урану. Однак президент Дональд Трамп зупинив підготовку місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Таємний план США

За словами джерел видання, голові Об'єднаного комітету начальників штабів генералу Дену Кейну минулого місяця довелося терміново повертатися до США із засідання високопоставлених чиновників НАТО в Брюсселі, щоб особисто вислухати брифінг про плани американських військових силою захопити збагачений уран Ірану.

Один зі співрозмовників CNN уточнив, що після цього Кейн представив варіанти проведення такої операції Трампу.

Однак, як повідомили джерела журналістів, американський лідер поставив операцію на паузу через попередження про те, що такі дії, найімовірніше, викличуть серйозну відповідь з боку Ірану, що призведе до затягування війни і подальшої дестабілізації світової економіки. Трамп був стурбований можливими значними втратами серед американських солдатів.

Планування операції велося на тлі заяв Трампа про те, що США та Іран наближаються до угоди щодо відкриття Ормузької протоки і завершення переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Співрозмовники CNN зазначили, що фізичне вилучення урану з підземних тунелів Фордо, Натанза та Ісфахана вимагало б залучення сотень бійців спецназу і фактичного повномасштабного вторгнення.

Військові оцінили ризики для армії США як "високі або екстремальні". Сам Трамп поставився до ідеї скептично, заявивши, що ніхто не зможе дістатися до матеріалу під горами.

Тегеран готував економічний "ядерний варіант"

За даними джерел видання, Іран зі свого боку розробляв серйозну економічну відповідь у разі провалу переговорів і продовження війни.

Тегеран хотів змусити єменських хуситів закрити Баб-ель-Мандебську протоку - ключову морську артерію світової торгівлі і важливий маршрут, який використовувався як альтернативний шлях на тлі місяців нестабільності в Ормузькій протоці.