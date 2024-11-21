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Трамп намагається заблокувати призначення демократами суддів Байдена в Сенаті, - Axios

Четвер 21 листопада 2024 02:25
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Трамп намагається заблокувати призначення демократами суддів Байдена в Сенаті, - Axios Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Новообраний президент США Дональд Трамп вимагає, щоб сенатори від Республіканської партії спробували завадити демократам затвердити більшу кількість суддів в американських судах до інавгурації нового глави Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Видання нагадало, що президенту Джо Байдену лишилося затвердити 15 суддів до рекорду, який Трамп встановив під час свого першого президентського терміну в 2016-2020 роках (234 суддівських призначення).

"Демократи намагаються заповнити суди радикально лівими суддями, які вже йдуть на вихід. Сенатори-республіканці повинні з'явитися і тримати лінію - більше жодного судді не буде затверджено до дня інавгурації!", - написав новообраний президент у соцмережі Х.

У середу, 20 листопада, демократи затвердили ще двох суддів з перевагою 50 голосів над 48. Сенаторам від Республіканської партії Теду Крузу і Майку Брауну забракло голосів.

Це питання порушувалося під час обіду Республіканської партії в середу. Сенатори обговорювали, чи є спосіб змусити Брауна піти у відставку і знайти когось, хто б швидше посів його місце. Браун був обраний губернатором Індіани в листопаді.

"Я дуже розлючений - 90% успіху дається завдяки зовнішнім проявам. У мене є кандидат в 4-му окрузі, якого, якщо мої колеги стануть на мій бік, я зможу перемогти, забезпечивши собі голоси демократів. Для мене це дуже особисте", - заявив журналістам сенатор-республіканець від штату Північна Кароліна Том Тілліс.

Видання Axios нагадало, що в Сенаті республіканці, разом зі своїм новим лідером більшості Джоном Тьюном, ведуть боротьбу за суддів із лідером демократичної більшості Чаком Шумером, що йде у відставку.

У понеділок Тьюн оприлюднив план агресивного захисту від остаточних номінантів президента Джо Байдена. Натомість Шумер готовий подолати цей захист за допомогою голосувань пізно ввечері та на вихідних.

Війна демократів за суддів у Сенаті

За підсумками президентських виборів 5 листопада, перемогу з великим відривом від демократа Камали Гарріс, здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Інавгурація новообраного президента відбудеться 20 січня 2025 року.

Крім того, цього дня американці обирали членів Палати представників і Сенату Конгресу США. За попередніми підрахунками, республіканці здобули більшість в обидвох палатах законодавчого органу.

Новим лідером республіканської більшості в Сенаті було призначено Джона Туна.

Минулого тижня ЗМІ повідомляли, що демократична більшість у Сенаті США почала оперативно затверджувати якомога більшу кількість нових федеральних суддів, яких президент Джо Байден може призначити в останні тижні своєї каденції.

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