Трамп пытается заблокировать назначение демократами судей Байдена в Сенате, - Axios

Новоизбранный президент США Дональд Трамп требует, чтобы сенаторы от Республиканской партии попытались помешать демократам утвердить большее количество судей в американских судах до инаугурации нового главы Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Издание напомнило, что президенту Джо Байдену осталось утвердить 15 судей до рекорда, который Трамп установил во время своего первого президентского срока в 2016-2020 годах (234 судейских назначения).

"Демократы пытаются заполнить суды радикально левыми судьями, которые уже идут на выход. Сенаторы-республиканцы должны появиться и держать линию - больше ни один судья не будет утвержден до дня инаугурации!", - написал новоизбранный президент в соцсети Х.

В среду, 20 ноября, демократы утвердили еще двух судей с перевесом в 50 голосов над 48. Сенаторам от Республиканской партии Теду Крузу и Майку Брауну не хватило голосов.

Этот вопрос поднимался во время обеда Республиканской партии в среду. Сенаторы обсуждали, есть ли способ заставить Брауна уйти в отставку и найти кого-то, кто бы побыстрее занял его место. Браун был избран губернатором Индианы в ноябре.

"Я очень зол - 90% успеха дается благодаря внешним проявлениям. У меня есть кандидат в 4-м округе, которого, если мои коллеги станут на мою сторону, я смогу победить, обеспечив себе голоса демократов. Для меня это очень личное", - заявил журналистам сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Том Тиллис.

Издание Axios напомнило, что в Сенате республиканцы, вместе со своим новым лидером большинства Джоном Тьюном, ведут борьбу за судей с уходящим в отставку лидером демократического большинства Чаком Шумером.

В понедельник Тьюн обнародовал план агрессивной защиты от окончательных номинантов президента Джо Байдена. Однако Шумер готов преодолеть эту защиту с помощью голосований поздно вечером и на выходных.