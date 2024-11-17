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Республіканці здобули більшість у Сенаті Конгресу США, - CBS News

Неділя 17 листопада 2024 02:09
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Республіканці здобули більшість у Сенаті Конгресу США, - CBS News Фото: республіканці отримали більшість в обох палатах Конгресу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На виборах 2024 року Республіканська партія отримала контроль над Сенатом Конгресу США. Перемоги політсили в кількох ключових перегонах закріпили нову більшість та змінили партійний контроль над верхньою палатою законодавчого органу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Перемоги республіканців у Західній Вірджинії, Монтані та Огайо дозволили їм здобути більшість у 52 місця в Сенаті. Перегони стали напрочуд конкурентними на останньому відрізку кампанії в Небрасці, що і привели Республіканську партію до фінішної прямої.

Республіканці здобули більшість у Сенаті Конгресу США, - CBS News

Видання зазначило, що наразі демократи мають більшість у Сенаті в 51-49 місць. Однак рішення сенатора Джо Менчіна покинути Конгрес майже гарантувало республіканський тріумф у глибоко "червоній" Західній Вірджинії, а також можливості для республіканців здобути перемогу в кількох інших штатах, що створило проблеми для демократів.

Тим часом, демократи зосередили свої зусилля на можливостях здобути перемогу у Флориді й Техасі, які, за прогнозами, залишаться в руках республіканців. Одночасно демократи працюють над захистом своїх найбільш вразливих місць у Конгресі.

Востаннє республіканці отримали більшість у Сенаті в 2018 році, після чого на двох останніх виборах демократи здобули вузьку більшість.

Перемогу республіканцям забезпечили два фактори: лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл оголосив на початку цього року про свої плани піти з посади, а також виграш у середу, 13 листопада перегонів за лідерство республіканцем з Південної Дакоти Джоном Тьюном.

"Перемога Республіканської партії матиме серйозні наслідки для нової адміністрації, посилюючи порядок денний президента", - пише CBS News.

Республіканці здобули більшість у Сенаті Конгресу США, - CBS News

Республіканці здобули більшість у Сенаті Конгресу США, - CBS News

Вибори до Конгресу США

5 листопада у Сполучених Штатах пройшли вибори президента та вибори до Палати представників і Сенату Конгресу.

За попередніми підрахунками, новим президентом США з серйозною перевагою обрано республіканця Дональда Трампа.

На виборах до Конгресу Республіканська партія здобула більшість у Палаті представників та отримає 218 місць. У Сенаті республіканці отримають щонайменше 52 місця зі 100.

Новим лідером республіканців у Сенаті стане Джон Тун. Він прихильник фінансової та військової допомоги Україні.

Тим часом у Сенаті не виключають затвердження додаткового фінансування оборонних потреб України до приходу в Білий дім Дональда Трампа.

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