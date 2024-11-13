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Підтримує допомогу Україні. Республіканці в Сенаті США обрали нового лідера

Вашингтон, Середа 13 листопада 2024 20:30
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Підтримує допомогу Україні. Республіканці в Сенаті США обрали нового лідера Фото: Джон Тун, сенатор США (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Іван Носальський

Новим лідером республіканців у Сенаті США стане Джон Тун. Він підтримує допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ця команда республіканців єдина навколо порядку денного президента Трампа, і наша робота починається сьогодні", - зазначив Тун.

Як розповів представник Туна, під час голосування він здобув перемогу над сенатором Джоном Корніном (Техас). Рік Скотт, який є близьким союзником Трампа, вилетів ще в першому турі голосування.

У свою чергу Reuters пише, що перемога Туна є ознакою того, що Сенат може зберегти деякий ступінь незалежності від Трампа наступного року.

Республіканці отримають щонайменше 52 місця в Сенаті, де лише 100 місць.

Що Тун говорив про Україну

Варто зауважити, що Тун підтримував законопроекти, які передбачали виділення нової допомоги Україні від США.

Також навесні цього року він зазначав, що лідерство США у допомозі Україні зараз дуже потрібне.

"Ми повинні переконатися, що Україна має зброю та ресурси, необхідні їй для перемоги над росіянами, тому що, якщо ми не посилаємо їм американську зброю, і вони переможуть в Україні, і увійдуть до країни НАТО, тоді ми посилатимемо американських синів і дочок", - наголошував сенатор.

До речі, раніше Дональд Трамп вирішив призначити наступним секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. Вона критикує допомогу Україні від США.

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