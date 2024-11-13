Демократи у Сенаті поспішають затвердити висунутих Байденом суддів до приходу Трампа

Демократична більшість у Сенаті США розпочала процес затвердження якомога більшої кількості нових федеральних суддів, призначених президентом Джо Байденом, до вступу Дональда Трампа на посаду 20 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після того, як республіканці візьмуть контроль над палатою 3 січня, Сенат у вівторок за місцевим часом має проголосувати за затвердження одного з кандидатів Байдена - колишнього прокурора Ейпріл Перрі. Вона була висунута президентом-демократом на посаду судді окружного суду США в штаті Іллінойс.

Загалом, наразі в Сенаті на голосування очікують 31 кандидата на посаду судді, яких раніше оголосив Байден включно з Перрі. Вона є однією з 17 кандидатів, що вже пройшли розгляд у Юридичному комітеті Сенату та чекають на остаточне голосування повним складом Сенату. Ще 14 кандидатів очікують на розгляд комітету.

Конституція США закріплює за Сенатом повноваження затверджувати кандидатури президента на довічні посади у федеральних судових органах.

"Ми зробимо стільки, скільки зможемо", - заявив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер.

Тиск й оперативність

За перші чотири роки перебування на посаді, Трамп здійснив 234 суддівських призначення, що є другим показником серед усіх президентів за один термін. Таким чином він створив консервативну більшість 6-3 у Верховному суді США з трьома призначеними суддями.

Натомість Байден призначив багато ліберальних суддів. З початку його президентства у 2021 році, Сенат затвердив 213 суддівських кандидатур, зокрема ліберальну суддю Верховного суду Кетанджи Браун Джексон. Близько двох третин із них - жінки, і стільки ж - представники расових меншин.

Демократи в Сенаті перебувають під тиском, щоб швидко затвердити решту кандидатів, а також будь-яких нових кандидатів, яких Байден може назвати в останні тижні свого президентства. Скільки кандидатів зможуть затвердити демократи в Сенаті, ще належить з'ясувати.

У неділю, 10 листопада, Трамп у своєму пості в соцмережах закликав Сенат припинити затвердження кандидатур Байдена, заявивши: "Демократи хочуть протаранити своїх суддів".

Призначені раніше Трампом судді брали участь в ухваленні важливих рішень, які вітали консерватори. Серед них - рішення Верховного суду, що скасовують право на аборт, розширюють права на носіння зброї, відмовляють у прийомі до коледжів на основі расової приналежності та обмежують повноваження федеральних регуляторних агентств.

Затвердження кандидатів на суддівські посади відбувається простою більшістю голосів. Наразі демократи мають незначну більшість 51-49. Це означає, що вони не можуть дозволити собі жодних "перебіжок" чи "прогулів", якщо республіканці з'являться з силою, щоб виступити проти кандидатів Байдена.

Кожен можливий кандидат

Союзники Байдена заявили, що узгоджене просування решти його кандидатур дозволить йому розвинути свою спадщину, що допомогла урізноманітнити федеральний суддівський корпус, де тривалий час домінували білі чоловіки.

При цьому Байден не припинив призначення суддів. У п'ятницю, 8 листопада, президент оголосив свого першого післявиборчого кандидата - Талі Фархадіан Вайнштейн, яка після невдалої спроби стати окружним прокурором Мангеттена на праймеріз Демократичної партії 2021 року, була обрана на посаду федерального окружного судді в Нью-Йорку.

Речник сенатора Діка Дурбіна, демократа №2 у Сенаті та голови судового комітету, заявив, що він "прагне затвердити кожного можливого кандидата до кінця роботи цього Конгресу".

Речник Білого дому Ендрю Бейтс зазначив, що під час першого терміну Трампа, контрольований республіканцями Сенат затвердив 18 суддів. Це сталося після перемоги Байдена на виборах 2020 року, але ще до того, як він вступив на посаду.

Серед кандидатів, які очікують на затвердження, - п'ятеро у впливові федеральні апеляційні суди. Республіканці перед виборами заявили, що мають голоси, щоб заблокувати двох із них. Один із них - Аділа Мангі, який став би першим федеральним апеляційним суддею-мусульманином, а інший - генпрокурор Північної Кароліни Райан Парк, який безуспішно захищав у Верховному суді політику прийому на роботу, що ґрунтується на расовій дискримінації.

Є ще 26 кандидатів, яких Байден призначив суддями першої інстанції. Серед них - вже згадана Ейпріл Перрі, колишній прокурор, яка зараз працює в штаб-квартирі GE HealthCare в Чикаго та яка приєднається до суддівської колегії в Іллінойсі. Байден призначив її на посаду судді у квітні 2024 року, після того, як її попереднє призначення на посаду головного федерального прокурора Чикаго було заблоковане сенатором-республіканцем Джей-Ді Венсом.

Венс почав блокувати кандидатури Байдена на посади в Міністерстві юстиції США у 2023 році. Це сталося після того, як спеціальний радник Джек Сміт домігся першого з двох федеральних обвинувальних актів проти Трампа, який згодом обрав сенатора своїм напарником на виборах віце-президента.