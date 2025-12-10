Трамп намагається послабити союз США та Європи, - Папа Римський

Папа Римський вважає, що Трамп намагається розірвати альянс США та Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky news.
Так Папа Римський Лев XIV прокоментував останні висловлювання Дональда Трампа, де він сказав, що Європа перебуває в занепаді та має слабких лідерів.
"Я думаю, що, на жаль, деякі аспекти цього, які я бачив, призвели до величезних змін у тому, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами", - додав він.
На запитання журналіста, чи вважає він мирний план США для України справедливим, понтифік відповів, що він "воліє не коментувати це".
"Отже, це програма, яку розробили президент Трамп та його радники. Він президент Сполучених Штатів. Він має право це робити, але в ній є низка пунктів, з якими, на мою думку, багато людей у Сполучених Штатах погодяться, але багато інших сприймуть речі по-іншому", - сказав Папа Римський.
Як повідомляло РБК-Україна, Папа Римський Лев XIV після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським 9 грудня закликав до справедливого миру в Україні.
Також не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин.
Володимир Зеленський запросив Папу Римського відвідати Україну, наголосивши, що такий візит став би "сильним сигналом підтримки" для українців.
Нагадаємо, 9 грудня президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Римі.
Однією з зустрічей була аудієнція з Папою Римським Левом XIV, яка тривала 30 хвилин у закритому форматі. Святіший Отець прийняв українського лідера в резиденції у Кастель-Ґандольфо.
Після завершення офіційної частини Зеленський та Папа вийшли на балкон резиденції, привіталися з журналістами, але не зробили жодних заяв для преси.