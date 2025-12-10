Трамп пытается ослабить союз США и Европы, - Папа Римский

Так Папа Римский Лев XIV прокомментировал последние высказывания Дональда Трампа, где он сказал, что Европа находится в упадке и имеет слабых лидеров.

"Я думаю, что, к сожалению, некоторые аспекты этого, которые я видел, привели к огромным изменениям в том, что в течение многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами", - добавил он.

На вопрос журналиста, считает ли он мирный план США для Украины справедливым, понтифик ответил, что он "предпочитает не комментировать это".

"Итак, это программа, которую разработали президент Трамп и его советники. Он президент Соединенных Штатов. Он имеет право это делать, но в ней есть ряд пунктов, с которыми, по моему мнению, многие люди в Соединенных Штатах согласятся, но многие другие воспримут вещи по-другому", - сказал Папа Римский.