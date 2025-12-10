RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп пытается ослабить союз США и Европы, - Папа Римский

Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Папа Римский считает, что Трамп пытается разорвать альянс США и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.

Так Папа Римский Лев XIV прокомментировал последние высказывания Дональда Трампа, где он сказал, что Европа находится в упадке и имеет слабых лидеров.

"Я думаю, что, к сожалению, некоторые аспекты этого, которые я видел, привели к огромным изменениям в том, что в течение многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами", - добавил он.

На вопрос журналиста, считает ли он мирный план США для Украины справедливым, понтифик ответил, что он "предпочитает не комментировать это".

"Итак, это программа, которую разработали президент Трамп и его советники. Он президент Соединенных Штатов. Он имеет право это делать, но в ней есть ряд пунктов, с которыми, по моему мнению, многие люди в Соединенных Штатах согласятся, но многие другие воспримут вещи по-другому", - сказал Папа Римский.

 

Встреча Папы Римского с Владимиром Зеленским

Как сообщало РБК-Украина, Папа Римский Лев XIV после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 декабря призвал к справедливому миру в Украине.

Также не обошлось без упоминания о вопросе военнопленных и необходимости обеспечения возвращения украинских детей в их семьи.

Владимир Зеленский пригласил Папу Римского посетить Украину, подчеркнув, что такой визит стал бы "сильным сигналом поддержки" для украинцев.

Напомним, 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Риме.

Одной из встреч была аудиенция с Папой Римским Львом XIV, которая длилась 30 минут в закрытом формате. Святейший Отец принял украинского лидера в резиденции в Кастель-Гандольфо.

После завершения официальной части Зеленский и Папа вышли на балкон резиденции, поздоровались с журналистами, но не сделали никаких заявлений для прессы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа Римский Лев XIVДональд Трамп