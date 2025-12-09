Папа Римський після зустрічі із Зеленським зробив заяву щодо миру в Україні
Папа Римський Лев XIV після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським 9 грудня закликав до справедливого миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.
"Під час дружньої бесіди, яка була присвячена війні в Україні, Святіший Отець наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє палке побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру", - йдеться у повідомленні.
Також не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин.
Візит Зеленського до Риму
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Римі.
Однією з зустрічей була аудієнція з Папою Римським Левом XIV, яка тривала 30 хвилин у закритому форматі. Святіший Отець прийняв українського лідера в резиденції у Кастель-Ґандольфо.
Після завершення офіційної частини Зеленський та Папа вийшли на балкон резиденції, привіталися з журналістами, але не зробили жодних заяв для преси.
Також у рамках візиту у Зеленського запланована зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.