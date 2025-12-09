Папа Римський після зустрічі із Зеленським зробив заяву щодо миру в Україні

Папа Римський Лев XIV після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським 9 грудня закликав до справедливого миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

"Під час дружньої бесіди, яка була присвячена війні в Україні, Святіший Отець наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє палке побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру", - йдеться у повідомленні.

Також не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин.