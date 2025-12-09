ua en ru
Папа Римський після зустрічі із Зеленським зробив заяву щодо миру в Україні

Вівторок 09 грудня 2025 12:30
Папа Римський після зустрічі із Зеленським зробив заяву щодо миру в Україні Фото: Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Папа Римський Лев XIV після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським 9 грудня закликав до справедливого миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

"Під час дружньої бесіди, яка була присвячена війні в Україні, Святіший Отець наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє палке побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру", - йдеться у повідомленні.

Також не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин.

Візит Зеленського до Риму

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Римі.

Однією з зустрічей була аудієнція з Папою Римським Левом XIV, яка тривала 30 хвилин у закритому форматі. Святіший Отець прийняв українського лідера в резиденції у Кастель-Ґандольфо.

Після завершення офіційної частини Зеленський та Папа вийшли на балкон резиденції, привіталися з журналістами, але не зробили жодних заяв для преси.

Також у рамках візиту у Зеленського запланована зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

