Трамп накричав на представників Ірану та зірвав голос, - сенатор Грем

Переговори між США та Іраном

Переговори між делегаціями США та Ірану відбулися 11 квітня в Ісламабаді (Пакистан) та тривали майже добу - близько 21 години.

Американську сторону очолював віцепрезидент Джей Ді Венс, а Іран представляли спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Аракчі.

Попри відсутність конкретних домовленостей за підсумками зустрічі, сторони не вийшли з переговорного процесу. Віцепрезидент США заявив про "значний прогрес" у перемовинах.

За даними ЗМІ, обговорюється можливість нового раунду переговорів між США та Іраном щодо врегулювання конфлікту. Reuters повідомляє, що наступна зустріч може відбутися у Пакистані вже цього тижня.

Водночас Bloomberg пише, що серед можливих майданчиків також розглядаються Туреччина та Єгипет.

Трамп, за словами джерел Politico, готовий піти на компроміси з Іраном заради миру, бо "дуже хоче, щоб це закінчилося".

Проте, США збираються продовжувати організовану блокаду іранських портів для тиску на Тегеран.

Також ЗМІ пишуть, що узгодження мирної угоди між США та Іраном може тривати близько шести місяців.