Трамп наказав розробити плани швидких ударів по Ірану без тривалої війни, - WSJ

За словами джерел видання, Трамп очікує на сценарії ударів, здатних завдати іранському режиму настільки відчутної шкоди, щоб змусити Тегеран піти на поступки. Йдеться насамперед про згоду на вимоги Вашингтона щодо ядерної програми, а також про звільнення політичних опонентів і дисидентів.

Серед найбільш жорстких варіантів розглядається серія масштабних авіаударів по об’єктах іранської влади та Корпусу вартових ісламської революції. Такий сценарій має продемонструвати силу та рішучість США без розгортання повномасштабної війни.

Паралельно опрацьовується й менш радикальний підхід - точкові удари по символічних цілях. Вони мали б залишити простір для подальшої ескалації у разі, якщо Іран відмовиться укладати угоду на умовах, прийнятних для адміністрації Трампа.