Трамп наказав розробити плани швидких ударів по Ірану без тривалої війни, - WSJ

Президент США Дональд Трамп доручив своїй команді опрацювати варіанти швидких військових дій проти Ірану, які мали б рішучий характер, але не втягнули Сполучені Штати у тривалу війну на Близькому Сході.
За словами джерел видання, Трамп очікує на сценарії ударів, здатних завдати іранському режиму настільки відчутної шкоди, щоб змусити Тегеран піти на поступки. Йдеться насамперед про згоду на вимоги Вашингтона щодо ядерної програми, а також про звільнення політичних опонентів і дисидентів.
Серед найбільш жорстких варіантів розглядається серія масштабних авіаударів по об’єктах іранської влади та Корпусу вартових ісламської революції. Такий сценарій має продемонструвати силу та рішучість США без розгортання повномасштабної війни.
Паралельно опрацьовується й менш радикальний підхід - точкові удари по символічних цілях. Вони мали б залишити простір для подальшої ескалації у разі, якщо Іран відмовиться укладати угоду на умовах, прийнятних для адміністрації Трампа.
Нагадаємо, США відправили додатковий військовий корабель на Близький Схід через загострення напруженості з Іраном.
Таким чином, тепер у зоні відповідальності Центрального командування США перебувають авіаносець USS Abraham Lincoln, есмінці USS Spruance, USS Murphy, USS Frank E. Petersen, USS McFaul, USS Mitscher, а також три прибережні бойові кораблі USS Canberra, USS Tulsa і USS Santa Barbara.
Напруженість між Іраном та США різко зросла після того, як на початку цього місяця влада Тегерана жорстко придушила антиурядові протести. За даними правозахисників, під час акцій загинули тисячі людей.
Президент США Дональд Трамп зробив жорстку заяву, пригрозивши втрутитися на підтримку протестувальників. Він також попередив, що час для укладення нової ядерної угоди з Іраном спливає, а провал переговорів може стати підставою для масштабного військового удару США.
Іран, у свою чергу, заявив про готовність дати "нищівну відповідь" на будь-які агресивні дії, що демонструє високий рівень напруженості в регіоні.