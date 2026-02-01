Трамп приказал разработать планы быстрых ударов по Ирану без длительной войны, - WSJ

По словам источников издания, Трамп ожидает сценарии ударов, способных нанести иранскому режиму настолько ощутимый ущерб, чтобы заставить Тегеран пойти на уступки. Речь идет прежде всего о согласии на требования Вашингтона по ядерной программе, а также об освобождении политических оппонентов и диссидентов.

Среди наиболее жестких вариантов рассматривается серия масштабных авиаударов по объектам иранских властей и Корпуса стражей исламской революции. Такой сценарий должен продемонстрировать силу и решимость США без развертывания полномасштабной войны.

Параллельно прорабатывается и менее радикальный подход - точечные удары по символическим целям. Они должны оставить пространство для дальнейшей эскалации в случае, если Иран откажется заключать соглашение на условиях, приемлемых для администрации Трампа.