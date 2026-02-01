Трамп приказал разработать планы быстрых ударов по Ирану без длительной войны, - WSJ

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать варианты быстрых военных действий против Ирана, которые имели бы решительный характер, но не втянули Соединенные Штаты в длительную войну на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам источников издания, Трамп ожидает сценарии ударов, способных нанести иранскому режиму настолько ощутимый ущерб, чтобы заставить Тегеран пойти на уступки. Речь идет прежде всего о согласии на требования Вашингтона по ядерной программе, а также об освобождении политических оппонентов и диссидентов.
Среди наиболее жестких вариантов рассматривается серия масштабных авиаударов по объектам иранских властей и Корпуса стражей исламской революции. Такой сценарий должен продемонстрировать силу и решимость США без развертывания полномасштабной войны.
Параллельно прорабатывается и менее радикальный подход - точечные удары по символическим целям. Они должны оставить пространство для дальнейшей эскалации в случае, если Иран откажется заключать соглашение на условиях, приемлемых для администрации Трампа.
Напомним, США отправили дополнительный военный корабль на Ближний Восток из-за обострения напряженности с Ираном.
Таким образом, теперь в зоне ответственности Центрального командования США находятся авианосец USS Abraham Lincoln, эсминцы USS Spruance, USS Murphy, USS Frank E. Petersen, USS McFaul, USS Mitscher, а также три прибрежных боевых корабля USS Canberra, USS Tulsa и USS Santa Barbara.
Напряженность между Ираном и США резко возросла после того, как в начале этого месяца власти Тегерана жестко подавили антиправительственные протесты. По данным правозащитников, во время акций погибли тысячи людей.
Президент США Дональд Трамп сделал жесткое заявление, пригрозив вмешаться в поддержку протестующих. Он также предупредил, что время для заключения новой ядерной сделки с Ираном истекает, а провал переговоров может стать основанием для масштабного военного удара США.
Иран, в свою очередь, заявил о готовности дать "сокрушительный ответ" на любые агрессивные действия, что демонстрирует высокий уровень напряженности в регионе.