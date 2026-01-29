Іран заявив про готовність "негайно та рішуче" відповісти на будь-яку агресію

Армія Ірану готова "негайно та рішуче" відповісти на будь-яку агресію на землі, в повітрі чи морі, а досвід війни з Ізраїлем минулого року дозволить реагувати на загрози ефективніше.

Про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Арагчі, передає РБК-Україна з посиланням на його допис в мережі Х.

Заява Арагчі прозвучала на тлі відправки Вашингтоном військового флоту на Близький Схід, а також посилення Штатами своєї оборони на потенційній лінії зіткнення з Іраном.

"Наші хоробрі Збройні Сили готові - з пальцями на спускових гачках - негайно та рішуче відповісти на будь-яку агресію проти нашої дорогої землі, повітряного простору та моря. Цінні уроки, здобуті під час 12-денної війни, дозволяють нам реагувати ще сильніше, швидше та ефективніше", - написав Арагчі.

Водночас він додав, що Іран завжди підтримував "взаємовигідну, справедливу та рівноправну" ядерну угоду.

"На рівних умовах, без примусу, загроз чи залякування - яка гарантує право Ірану на мирні ядерні технології та забезпечує відсутність ядерної зброї. Такі види озброєнь не мають місця в наших планах безпеки, і ми ніколи не прагнули їх здобути", - підсумував глава МЗС Ірану.