Криза з Іраном змусила США відправити на Близький Схід новий військовий корабель

Четвер 29 січня 2026 22:00
UA EN RU
Криза з Іраном змусила США відправити на Близький Схід новий військовий корабель Ілюстративне фото: військовий корабель США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США відправили додатковий військовий корабель на Близький Схід через загострення напруженості з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Reuters.

За інформацією джерела, за останні 48 годин до регіону прибув есмінець USS Delbert D. Black, що збільшило присутність американських есмінців у регіоні до шести.

Таким чином, тепер у зоні відповідальності Центрального командування США перебувають авіаносець USS Abraham Lincoln, есмінці USS Spruance, USS Murphy, USS Frank E. Petersen, USS McFaul, USS Mitscher, а також три прибережні бойові кораблі USS Canberra, USS Tulsa і USS Santa Barbara.

Представник ВМС США, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що посилення військової присутності має на меті забезпечити безпеку морських шляхів і стабільність у регіоні, а також показати готовність оперативно реагувати на будь-які загрози, особливо на фоні зростаючої напруженості з Іраном.

За даними CBS News, додаткове направлення корабля свідчить про серйозність намірів американської влади і підкреслює важливість контролю стратегічно значущих морських шляхів у регіоні.

Напруженість між Іраном та США

Напруженість між Іраном та США різко загострилася після того, як на початку цього місяця влада Тегерана жорстко придушила антиурядові протести. За даними правозахисних організацій, під час протестів загинули тисячі людей.

Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою, пригрозивши втрутитися на підтримку протестувальників і попередив, що час для досягнення нової ядерної угоди з Іраном спливає. Трамп підкреслив, що невдача у домовленостях може спровокувати масштабний військовий удар США.

У відповідь Іран заявив, що готовий дати "нищівну відповідь" на будь-яку агресію, підкреслюючи високий рівень напруженості в регіоні та потенційні ризики військового конфлікту.

