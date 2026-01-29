Від ядерних цілей до "верхівки" влади: які варіанти ударів готують США по Ірану

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдати по Ірану нового масштабного удару. Причина - переговори щодо обмеження іранської ядерної програми та виробництва балістичних ракет зайшли до глухого кута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Трамп закликав Іран укласти "справедливу угоду без ядерної зброї", водночас пригрозивши, що наступний удар США буде "набагато гіршим", ніж атаки минулого року, що прийшлися по іранських ядерних об’єктах.

Остаточного рішення щодо військових дій президент США поки не ухвалив, однак, за словами джерел, варіанти включають наступне:

точкові удари по керівництву Ірану;

точкові удари по силах безпеки Ірану;

точкові атаки по ядерній інфраструктурі, що може бути задіяна у виробництві ядерного озброєння.

Військові можливості США в регіоні посилюються: ударна група авіаносця "Авраам Лінкольн" наближається до Ірану, а Пентагон перекидає додаткові системи ППО Patriot і готує розгортання комплексів THAAD. Також заплановані масштабні повітряні навчання ВПС США на Близькому Сході.

Попри окремі контакти через посередників, повноцінні переговори між США та Іраном фактично зайшли в глухий кут. Вашингтон вимагає повного припинення збагачення урану, обмеження ракетної програми та відмови Ірану від підтримки його проксі-угруповань у регіоні. Водночас Тегеран погоджується обговорювати лише ядерне питання.

Іран різко відреагував на погрози США. Міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив, що іранські збройні сили готові "негайно та потужно" відповісти на будь-яку агресію. Радник верховного лідера Алі Шамхані попередив, що удар США означатиме початок війни, пригрозивши, зокрема, атакою на Ізраїль.