Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться на границе с Южной Кореей

Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (whitehouse.gov)

Трамп отправился в Южную Корею и предложил лидеру КНДР встретиться в демилитаризованной зоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает возвожности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита в Южную Корею. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Twitter.

В частности, американский президент предложил северокорейскому лидеру провести короткую встречу в демилитаризованной зоне на границе между Сеулом и Пхеньяном.

"После некоторых очень важных встреч, включая мою встречу с президентом Китая Си Цзиньпином, я уеду из Японии в Южную Корею (на встречу с президентом Мун Чже Ином). Если председатель КНДР это увидит, я бы встретился с ним в пограничной / демилитаризованной зоне, просто чтобы пожать ему руку и сказать "Привет"(?)!", - написал Трамп в своем микроблоге.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США сообщало, что Дональд Трамп не планирует встречаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время поездки в Южную Корею.

РБК-Украина писало, что в Государственном департаменте Соединенных Штатов надеются, что письмо американского президента Дональда Трампа лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну может возобновить переговоры по ядерному разоружению КНДР.