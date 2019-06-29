Лидер КНДР ответил на предложение Трампа встретиться

Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (twitter.com sarnoticias)

Северная Корея не получала официального предложения о встрече

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын положительно относится к предложению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа встретиться в демилитаризованной зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТАК.

По словам первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, северокорейский лидер не против встречи с Трампом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей, однако пока официального предложения от США не поступало.

"Это очень интересная идея, но мы не получали официального предложения относительно этого", - заявил Сон Хи.

В КНДР отметили, что если такая встреча состоится, то "она станет хорошей возможностью для улучшения двусторонних отношений" между Вашингтоном и Пхеньяном.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего визита в Южную Корею. В частности, Трамп предложил северокорейскому лидеру провести короткую встречу в демилитаризованной зоне на границе между Сеулом и Пхеньяном.

Как писало РБК-Украина, агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США сообщало, что Дональд Трамп не планирует встречаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время поездки в Южную Корею.